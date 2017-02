Dame rijdt met 164 km/u over de WÃ¢ldwei

Dame rijdt met 164 km/u over de Wâldwei

Publicatie: zo 12 februari 2017 11.59 uur

GARYP - Een 20-jarige automobiliste uit Leeuwarden moest zaterdagavond haar rijbewijs inleveren bij de politie. Ze had het gaspedaal iets te ver ingedrukt om vanaf haar woonplaats over de Wâldwei (N31) richting Drachten te rijden.

De vrouw werd rond 21.00 uur staande gehouden nadat de overtreding was geconstateerd. De gecorrigeerde snelheid van de bestuurster was 64 kilometer per uur te snel. Ze reed hierbij dus 64 km/u sneller dan de maximumsnelheid van 100 km/u. Het rijbewijs van de Leeuwardense werd ingevorderd.