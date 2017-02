Dronken 'heks' loopt met bezem rond in Grou

Publicatie: zo 12 februari 2017 11.43 uur

GROU - De politie heeft zaterdagnacht een dronken man staande gehouden. De man liep rond 4.00 uur over de Stationsweg in Grou en hij dacht dat hij een heks was. Hij liep over de rotonde met een bezem in de hand.

De politieagenten hebben de bezem afgenomen en hebben de man laten gaan.