Vaatwasser in brand Buitenpost

Publicatie: za 11 februari 2017 23.12 uur

BUITENPOST - De brandweer van Buitenpost kreeg zaterdagavond een melding van woningbrand aan de Bernhardlaan in Buitenpost.

Eenmaal ter plaatse gekomen, bleek dat er brand was ontstaan in de vaatwasser. De vaatwasser is uit de keuken getild en naar buiten gebracht. De brandweer heeft een controle uitgevoerd en kon al weer snel terug naar de kazerne.