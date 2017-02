Spinning Marathon levert 794 euro op

Publicatie: za 11 februari 2017 21.41 uur

KOLLUM - Sportschool PerfectFit uit Kollum staat dit jaar in het teken van 'Hoe wordt ik gezond 100' waarbij de maand februari in het teken staat van Spinning. Om deze twee thema's met elkaar te verbinden heeft Sportschool PerfectFit op zaterdag vanaf 10:00 uur tot 17:00 uur een Spinning Marathon georganiseerd in Meckama State. De opbrengst komt ten goede aan Meckama State voor het organiseren van een activiteit voor alle bewoners van Meckama State. Het laatste uur fietsten twee bewoners mee, mevrouw Bremer en mevrouw Schreiber, dit is een enorme prestatie te noemen.

Aan het eind van de dag was er een mooi bedrag van 794 euro bij elkaar gefietst. John Breider heeft de cheque overhandigd aan Bonnie Bruinsma van Meckama State. Na afloop werd alle deelnemer bedankt voor deze geslaagde Spinning Marathon.

FOTONIEUWS