32e 3 provinciÃ«n gongdamtoernooi

32e 3 provinciën gongdamtoernooi

Publicatie: za 11 februari 2017 15.21 uur

GERKESKLOOSTER - Vrijdag 10 februari organiseerde Damclub OKK uit Gerkesklooster haar 3 provinciën gongdamtoernooi. Je kon wel zeggen 2 provincies want Drenthe was niet vertegenwoordigd. Waar alle verenigingen last van hebben, is het dalende ledenaantal. Dat is overal goed te merken.

Bij damclub OKK blijft het nog stabiel. Het aantal van vanavond is ongeveer gelijk gebleven al vorig jaar. Wat nieuw is dat de damclub niet meer een beker al groepswinnaar maar extra vleesprijzen. Er wordt in groepen van 8 personen gespeeld. Alleen bij de eerste klasse is er een staande nummer vanwege 2 1e Klasses. Dat houdt in dat een andere tegenstander uit de andere groep tegen elkaar speelt, zodat je alle ronden een tegenstander hebt.

Tijdens de pauze werden er loten verkocht waar men vleesprijzen en taarten kon winnen beschikbaar gesteld door bakkerij Gouma en slagerij Wouda.

Uitslagen

1e klasse A

1e en 2e G.J. Terpstra Bakkeveen 9 punten

1e en 2e J. de Bruin Gerkesklooster 9 punten

3e en 4e A. van der Ploeg Oostermeer 8 punten

3e en 4e D. Douma Twijzelderheide 8 punten

5e P. Wiersma Triemen 7 punten

6e Y. Kroodsma Buitenpost 5 punten

7 J. Veenstra Doezum 3 punten

1e klasse B

1e J. Kunnen Surhuisterveen 10 punten

2e O. Douma Drachten 9 punten

3e R. Triemstra Gerkesklooster 8 punten

4e A. Oosterhof Hardegarijp 7 punten

5e W. Riddersma Drachten 6 punten

6e S. Atsma Oostermeer 5 punten

7e L. Douma Gerkesklooster 4 punten

2e klasse A

1e A. Posthumus Drogeham 11 punten

2e R. van Leeuwen Drachten 9 punten

3e P.J. Fokkinga Noordhorn 8 punten

4e en 5e I. de Vries Burum 7 punten

4e en 5e E. de Jong Noordhorn 7 punten

6e H. Scholte Noordhorn 5 punten

7e S. Bouma Burum 5 punten

8e K. de Vries Noordhorn 4 punten

2e klasse B

1e G. Koopman Sneek 12 punten

2e Sj. Drijfhout Noordhorn 8 punten

3e Sj. Koopmans Gerkesklooster 7 punten

4e en 5e K. Scheeringa Noordhorn 6 punten

4e en 5e K. de Vries Gerkesklooster 6 punten

6e J. Arkema Noordhorn 2 punten

7e E. Fokkinga Noordhorn 1 punt

3e klasse

1e W. v.d. Molen Surhuisterveen 12 punten

2e N.G. Bouma Kollum 8 punten

3e F. de Wit Visvliet 7 punten

4e J. Baron 6 punten 6 punten

5e F. Veenstra Gerkesklooster 4 punten

6e S. van der Wal Gerkesklooster 3 punten

7e F. Douma Gerkesklooster 0 punten

Huisdammers A

1e K. Veenstra Surhuisterveen 12 punten

2e J. Brandsma Gerkesklooster 9 punten

3e en 4e en 5e S. Dijkstra Gerkesklooster 8 punten

3e en 4e en 5e E. Wiptstra Visvliet 8 punten

3e en 4e en 5e W. Kootstra Kootstertille 8 punten

6e L. van der Veen Gerkesklooster 6 punten

7e J. Jager Doezum 3 punten

8e I. Kootstra Drogeham 2 punten

Huisdammers B

1e S. Brandsma Gerkesklooster 12 punten

2e J. de Vries Gerkesklooster 11 punten

3e G. Jagersma Gerkesklooster 9 punten

4e R. Kalsbeek Gerkesklooster 7 punten

5e C. Hoeksma Gerkesklooster 6 punten

6e en 7e A. Pel Gerkesklooster 5 punten

6e en 7e E.Pilat Gerkesklooster 5 punten

8e J. van der Veen Gerkesklooster 1 punt

