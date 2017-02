Zolderbrand in Allardsoog

Publicatie: vr 10 februari 2017 22.37 uur

BAKKEVEEN - Vrijdagavond werd er een zolderbrand gemeld aan de Jarig van der Wielenwei in Allardsoog.

De betreffende woning bevond zich midden in een bosperceel en daarom werd er door de meldkamer Noord Nederland snel opgeschaald naar Middelbrand. Hierdoor kwamen naast het brandweerkorps van Haulerwijk, ook het korps van Norg naar de brand. Ook werd een hoogwerker uit Assen gealarmeerd. Deze is echter niet terplaatse gekomen.

De bluswatervoorziening bleek problematisch, de brandput was niet te vinden. Het bordje met de locatie van de betreffende put bleek niet op het paaltje te zitten.

Daarop zijn ook nog twee waterwagens van brandweer regio Drenthe naar het brandadres gestuurd.

De brand op zolder was inmiddels door het korps van Haulerwijk geblust.

Nadat er nog met een warmtebeeldcamera is gecontroleerd, heeft de brandweer de woning geventileerd.

Over de omvang van de schade en de oorzaak van de brand is op dit moment niets bekend.



Nadat ook de laatste brandweerman zijn werk gedaan had, zijn de pakken volgens het nieuwe protocol van "schoon werken" afgespoeld alvorens weer plaats te nemen in de brandweerauto.

Het "schoon werken" is ingegeven doordat de kleding van de brandweermensen schadelijke stoffen kunnen bevatten na een brand. Ook krijgt iedere brandweerman/vrouw een tweede pak, zodat er een schoon pak is voor een volgende inzet.

