Geld buit bij twee winkelinbraken

Publicatie: vr 10 februari 2017 14.45 uur

DRACHTEN - Aan het Moleneind Noordzijde in Drachten is tussen donderdagavond en vrijdagochtend ingebroken bij twee winkels. Bij deze inbraken is geld buit gemaakt.

De inbrekers kregen toegang tot de winkels door de deuren te forceren. In de winkels werden vervolgens de kassalades opengebroken en de inhoud meegenomen. De politie is een onderzoek gestart.