Aannemer moet â‚¬ 41.000 betalen voor wietplantage

Aannemer moet € 41.000 betalen voor wietplantage

Publicatie: vr 10 februari 2017 13.30 uur

LEEUWARDEN - 240 uur voor niks werken en ruim 41.000 euro in de Staatskas storten aan crimineel verkregen inkomsten. Dat was de uitkomst van de strafzaak tegen een 54-jarige inwoner van Peins, waarvan politierechter Klaas Bunk bewezen achtte dat hij een belangrijk aandeel heeft gehad in een grote hennepkwekerij in een loods aan de Bolder in Drachten. De kwekerij werd medio januari 2015 opgerold, nadat de politie klachten kreeg over stankoverlast.

Er stonden maar liefst 1124 wietplanten in de loods. De verdachte, hij woonde destijds in een caravan, had de loods onderverhuurd. De man zei dat twee mannen de ruimte hadden gehuurd, ze wilden een geluidsstudio beginnen. Hij had als zelfstandig aannemer zelfs de ruimte geïsoleerd. Op een gegeven moment had hij volgens eigen zeggen in de smiezen gekregen dat er iets niet in de haak was.

Hij had gezien dat er lampen de loods in werden gebracht. Toen had hij naar de politie moeten stappen, opperde de rechter. Dat had hij niet gedaan. 'En dat spijt mij ten zeerste', zei de verdachte. Hij zou vooral heel erg naïef en te goed van vertrouwen zijn geweest. Er waren volgens officier van justitie Marco van der Broek wel degelijk aanwijzingen dat de man meer wist van de kwekerij dan hij iedereen wilde doen geloven.

In zijn deel van de loods was een kassabon van 16.000 euro gevonden van een growshop.

Ook waren er op zijn naam andere spullen aangeschaft en had hij gezien dat er illegaal stroom werd afgetapt. De verdachte was meer dan een beetje naïef geweest, zoals hij zelf had gezegd, vond Van den Broek. Hij beschouwde de man als medepleger, wat voor de wet op gelijke hoogte staat als plegen. De rechter noemde de naïviteit van de verdachte 'ongeloofwaardig'.

Voor wietplantages van een dergelijke omvang worden doorgaans gevangenisstraffen opgelegd. Dat was volgens Bunk ook met deze verdachte gebeurd, als de zaak niet zo lang op de plank was blijven liggen. Nu kreeg hij de maximale werkstraf en moet hij betalen voor wat er volgens de berekening van de politie aan de hennep is verdiend. De man heeft al de naheffing van Liander -voor de illegaal afgetapte stroom- moeten betalen. Dat was een bedrag van 5600 euro.