Dronken Drachtster heeft alle rijbanen op A7 nodig

Publicatie: vr 10 februari 2017 10.20 uur

DRACHTEN - Een 52-jarige automobilist uit Drachten is donderdagmiddag door de politie van de snelweg A7 bij Drachten gehaald omdat hij bezopen achter het stuur zat.

Diverse weggebruikers zagen dat de man enorm slingerende en beide rijbanen en de vluchtstrook nodig had om op de weg te blijven. De politie wist hem vervolgens rond 14.30 uur met enige moeite staande. De bestuurder stopte uiteindelijk op de afslag richting Oosterwolde.

Bij de ademanalyse op het bureau blies de man 860 microgram/l. Daarop is zijn rijbewijs ingevorderd en kreeg hij een rijverbod opgelegd voor de duur van 10 uur. De man was volgens de politie niet in staat om een fatsoenlijke verklaring af te leggen. Deze heeft hij na ontnuchtering thuis vrijdagochtend op het bureau alsnog afgelegd. Tegen de man gaat proces-verbaal opgemaakt worden. De verdere afhandeling van deze zaak gaat via het Openbaar Ministerie.