Toneel Vriendenkring gaat terug in de 17e eeuw

Publicatie: do 09 februari 2017 21.15 uur

TWIJZEL - Toneelvereniging Vriendenkring te Twijzel brengt dit jaar het stuk 'Lodewyk fjirtjin en in heal' op de planken. Het stuk speelt zich af in de zeventiende eeuw, aan hof van Lodewijk de Veertiende, de Zonnekoning. Desondanks zijn er af en toe verwijzingen en doen zich situaties voor die bepaald niet in die tijd passen. Reden waarom kamerheer Jacques van de koning zich wanhopig verontschuldigt voor de anachronismen die zich af en toe voordoen.

Gebeurtenissen die absoluut niet bij de tijd passen waarin zich het grote verhaal zich afspeelt. Het verhaal dat draait om de zware taak die rust op de schouders van de kamerheer om de lichtzinnige levenswijze die de Zonnekoning er op na houdt verborgen te houden voor zijn vrouw Maria Theresia van Spanje. Een verhaal met verrassende wendingen en een onverwacht slot.

Nieuwsgierig?

De première in dorpshuis 'De Bining' te Twijzel vindt plaats op zaterdag 11 februari, waarna op vrijdag 17 februari nog een voorstelling volgt. Alle voorstellingen beginnen om 20.00 uur.