Man (30) steelt lokmotor van politie: 6 maand cel

Publicatie: do 09 februari 2017 17.35 uur

LEEUWARDEN - De diefstal van twee buitenboordmotoren komt een Drachtster (30) op een gevangenisstraf van maar liefst zes maanden te staan. Politierechter Marcel Wolters veroordeelde de Drachtster donderdag tot een celstraf van vier maanden waarvan de helft voorwaardelijk (drie jaar proeftijd). De man liep echter nog in de proeftijd van een straf uit 2015. Mocht hij in de fout gaan, dan hing hem nog een voorwaardelijke gevangenisstraf van 120 dagen boven het hoofd.

De Drachtster ging in de fout en dus moet hij van de rechter nog eens 120 dagen zitten. De verdachte ontkende staalhard dat hij bij de diefstal van de twee buitenboordmotoren betrokken was geweest. Hij had de schijn tegen. De politie had in Oudega (Sm.) een lokmotor met een peilbaken op een boot geplaatst, omdat er in de buurt veel buitenboordmotoren werden gestolen. In de nacht van 27 juli vorig jaar kwam het baken in beweging.

De politie kwam meteen in actie: een kwartier nadat het baken zich verplaatste zagen de agenten een rode Peugeot rijden. Een stopteken werd genegeerd en de bestuurder van de Peugeot ging ervandoor. Op de Dykfinne bij Oudega knalde de auto tegen een boom. Twee personen zetten het op een lopen, een derde persoon, de 21-jarige vriendin van de verdachte, bleef achter. Omdat de vrouw gewond kon zijn bekommerden de agenten zich eerst om haar.

Toen er de gestolen buitenboormotor en een tweede exemplaar -diezelfde nacht gestolen in Earnewâld- in de kofferbak werden aangetroffen, werd de vrouw aangemerkt als verdachte. Zij verklaarde dat haar vriend -de Drachtster- in de auto had gezeten, met nog een tweede persoon. De Drachtster ontkende en dat hield hij vol toen hij tegenover de rechter zat. Maar ook zijn moeder had belastend over hem verklaard.

De moeder had de politie verteld dat haar zoon haar had verteld dat hij de buitenboordmotoren had gestolen. De naam van de derde verdachte wist de Drachtster niet, hij wist wel dat zijn vriendin inmiddels een relatie heeft met de man. De Drachtster heeft een strafblad van 15 kantjes. Dat sprak ook al niet in zijn voordeel, vond de rechter. 'Het lijkt erop alsof u niet veel anders doet dan strafbare feiten plegen. Het is een soort hobby van u, zeg maar'.

De Drachtster is nog niet zo heel lang geleden veroordeeld tot een forse werkstraf. Volgens de wet mag de rechter bij een volgend strafbaar feit niet nog eens een alternatieve straf opleggen. Dat deed Wolters dan ook niet. Door de volledige voorwaardelijke celstraf van 120 dagen op te leggen 'overrulede' de rechter officier van justitie Amrah Hertogs. Zij had gevraagd om de helft van die straf om te zetten in een gevangenisstraf.