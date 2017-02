Man uit Wijnjewoude de cel in voor inbraken

Publicatie: do 09 februari 2017 17.29 uur

WIJNJEWOUDE - Een 55-jarige man uit Wijnjewoude is veroordeeld tot een jaar cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk voor inbraken en een vernieling in Koekange. De man brak in augustus en september drie keer in bij een bejaarde man uit dat dorp. Ook vernielde hij zijn twee auto's.

Omdat hij dat deed terwijl hij nog in een proeftijd zat eerdere straf legde de rechtbank in Assen hem nog zes maanden extra celstraf op. Ook moet hij zich psychiatrisch laten behandelen en het slachtoffer 3500 euro schadevergoeding betalen.

In de ogen van de Wijnjewoudster heeft de man uit Koekange een paar jaar terug onterecht aangifte tegen hem gedaan van de diefstal van duizenden euro's. Hij pleegde de misdrijven uit wraak.

De Koekanger merkte meerdere keren dat er 's nachts iemand in zijn huis was geweest en er spullen vernield of weg waren. Hij werd er zo bang van dat hij vorig jaar zomer niet meer in huis durfde te slapen.

De rechtbank legde de man ook een locatieverbod op: hij mag drie jaar lang niet in de straat komen waar het slachtoffer woont.