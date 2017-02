Verbod op paffende ouders in Spijkerdorp

Publicatie: do 09 februari 2017 17.00 uur

DRACHTEN - Er komt een rookverbod op het terrein van Spijkerdorp in Drachten. Op zaterdag 18 februari 2017 zullen wethouder Marja Krans en Dr. B. Reitsma, longarts van Nij Smellinghe, het bord Rookvrije Generatie onthullen. Vanaf dan is het op het terrein van Spijkerdorp verboden te roken.

Op Spijkerdorp zijn kinderen altijd actief bezig, dat is goed voor hun gezondheid, het bestuur van Spijkerdorp heeft besloten dat deze 'nieuwe generatie' ook gezond bezig moeten zijn op Spijkerdorp. Roken hoort daar ook niet bij. Om het rookverbod voor de kinderen feestelijk te beklinken zullen de clowns Binkie & Klinkie die middag optreden voor de kinderen (en ouders) om 13.00 uur in Spijkerdorp. De entree is gratis.