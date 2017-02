Oudste inwoner Achtkarspelen wordt 102 jaar

Publicatie: do 09 februari 2017 16.40 uur

SURHUISTERVEEN - Burgemeester Gerben Gerbrandy heeft donderdag een bezoek gebracht aan mevrouw J. van der Veen-Stienstra uit Surhuisterveen. Mevrouw is op deze dag 102 jaar geworden en ze is daarmee de oudste inwoner van de gemeente Achtkarspelen.

Mevrouw van der Veen woonde altijd in Harkema. Haar man was melkrijder en zij zorgde voor de huishouding. Samen hadden ze een dochter, die is overleden. Haar broers en zussen zijn ook overleden, haar oudste schoonzus werd 102 jaar. Mevrouw is geestelijk nog goed, maar haar gezichtsvermogen en gehoor zijn afgenomen. Ze maakt nu gebruik van een rolstoel.



Mevrouw is nog heel sociaal en houdt van gezelligheid. Ze gaat drie keer per week naar de dagbesteding en haar kleinkinderen komen regelmatig langs.

