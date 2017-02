Twee aanhoudingen na inval in hennepkwekerij

Publicatie: do 09 februari 2017 15.34 uur

OOSTERWOLDE - De politie heeft na de ontdekking van een hennepkwekerij in een loods in Oosterwolde twee aanhoudingen verricht. Afgelopen dinsdag werd een 49-jarige inwoner van Zandvoort in zijn woonplaats aangehouden. Een dag later werd in Oosterwolde een 48-jarige inwoonster van Zandvoort aangehouden. Naast de twee aanhoudingen werd onder andere beslag gelegd op een motor en de loods.

Bij de politie was informatie binnen gekomen dat in een loods aan de Ploeggang mogelijk een hennepkwekerij zou zitten. Alle reden om nader onderzoek te doen. Afgelopen dinsdag werd besloten om een inval in de loods te doen. Al snel ontdekten de agenten een zeer professionele hennepkwekerij met led-verlichting. Dit type verlichting wordt niet of nauwelijks nog aangetroffen bij ontruimingen van kwekerij in Noord-Nederland. De 300 planten en alle apparatuur werd in beslag genomen.

Diezelfde dag werd in Zandvoort een 49-jarige man aangehouden. Hij was eigenaar van de loods. Een dag later volgde in Oosterwolde nog de aanhouding van een 48-jarige vrouw. Het sterke vermoeden bestaat dat in de loods over een langere periode hennep is gekweekt. Reden voor het onderzoeksteam om in het kader van het afpakken van crimineel vermogen beslag te legen op een motor van het merk Harley-Davidson en de loods. Beide verdachten zitten nog vast.