'Winkeldieven maken misbruik van asielprocedure'

Publicatie: do 09 februari 2017 13.15 uur

LEEUWARDEN - Voor de diefstal van maar liefst zeven jassen, op 24 oktober 2016 bij de C&A in Drachten, zijn twee Marokkaanse mannen (18 en 28 jaar) donderdag door de politierechter in Leeuwarden bij verstek veroordeeld tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen. Dankzij een oplettende getuige konden de jassendieven worden aangehouden. De getuige, een medewerker van de winkel, zag dat een man zich opvallend gedroeg.

Toen de man de winkel verliet, ging het personeelslid er achteraan. In het Reidingpark trof de man de andere verdachte. De mannen waanden zich onbespied en showden elkaar de jassen die ze aan hadden. Beide jassen bleken gestolen bij de C&A. In een Lidl-tas zaten nog eens vijf jassen. De jongste van de twee had begin november een pakje sigaretten gestolen bij de Aldi in Drachten.

Op 5 januari had hij op het azc in Drachten een beveiliger bedreigd met de woorden 'I kill you'. Politierechter Marcel Wolters had geen goed woord over voor het criminele gedrag van de mannen. 'Dit noem ik georganiseerd stelen', aldus de rechter. De verdachten komen uit een land dat door de Nederlandse overheid als een veilig wordt beschouwd. De kans dat een asielaanvraag wordt goedgekeurd is nihil.

De rechter vermoedde dat de Marokkanen geen asielzoekers maar gelukszoekers zijn: 'Ik vind dit mensen die misbruik maken van de asielprocedure'. Omdat werkstraffen hoogstwaarschijnlijk moeilijk uitvoerbaar zouden zijn, legde Wolters onvoorwaardelijke celstraffen op. De 18-jarige verdachte moet twee weken zitten, zijn landgenoot wacht vijf weken cel. De opgelegde straffen zijn gelijk aan de eis van officier van justitie Amrah Hertogs.