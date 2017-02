Rotonde bij Nijtap gaat op de schop

Publicatie: do 09 februari 2017 11.10 uur

DRACHTEN - De ronde Noorderhogeweg - Nijtap zal worden aangepast. De gemeente wil de doorstroming van het busverkeer aan de noordkant van Drachten te verbeteren.

De aanleiding om de rotonde aan te pakken is de drukte, met name in de avondspits, op de route Noorderhogeweg, Nijtap, Folgeren. Vijf buslijnen komen via Nijtap Drachten binnen. De route is daarmee de drukste busader in Drachten Noord. Regelmatig ontstaan er wachtrijen op Nijtap (vanuit zuidoostelijke richting) en Noorderhogeweg (zuidwestelijke richting). Met een verwachte verkeersgroei van 2% per jaar zal het probleem alleen maar groter worden.

Een adviesbureau voert op dit moment verkeerskundige analyes uit en komt op basis hiervan met een advies voor de meest optimale rotondevorm. De verwachting is dat gekozen wordt voor of een meerstrooksrotonde of voor de aanleg van één of meerdere bypasses.

Naar schatting zijn de kosten voor het totale project 600.000 euro.