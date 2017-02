Heftruck gestolen in Gorredijk

Publicatie: do 09 februari 2017 10.16 uur

GORREDIJK - Een heftruck is deze week gestolen vanaf de Badweg in Gorredijk. De diefstal vond plaats tussen maandag 16.00 uur en woensdag 9.00 uur. De afgebeelde heftruck lijkt sterk op de heftruck die gestolen is. Echter is de gestolen heftruck geheel zwart van kleur.

De gedupeerde eigenaar heeft aangifte bij de politie gedaan.