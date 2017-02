Geen historisch kader ontwerp ambachtsschool

DRACHTEN - Een meerderheid van de raad van Smallingerland voelt er niet voor om kaders mee te geven voor de bouw van het nieuwe Gomarus College op de plek van de oude ambachtsschool in Drachten. Het CDA wilde graag de aard en de stijl van het gebouw uit 1909 terug laten komen in het ontwerp, maar kreeg daar niet voldoende steun voor. De andere partijen willen namelijk niet op de stoel van welstandscommissie Hûs en Hiem gaan zitten.

CDA Smallingerland wil het historisch besef in het ontwerp terug laten komen. Het behoud van het gebouw en ook de gevel blijkt namelijk niet mogelijk. "Een nieuw ontwerp waar het historische karakter van de Burgemeester Wuiteweg tot zijn recht komt", omschrijft raadslid Karin van der Velde haar voorstel na twee schorsingen. Met een motie hoopte zij dinsdagavond een heroverweging van de moderne tekeningen van het nieuwe pand te bewerkstelligen. Hûs en Hiem liet zich al kritisch uit over het ontwerp van het Gomarus College.

Volgens wethouder Ron van der Leck ligt de bal echter niet bij de politiek maar bij de middelbare school. "Een surrogaat van de oude ambachtsschool voldoet niet aan het historisch besef", meent hij, "Technisch blijkt zoiets niet mogelijk qua omvang en wensen van Gomarus. Wat wel lukt is een mooie school te plaatsen die in het straatbeeld past, voldoet aan de eisen en duurzaam is. Over smaakt valt niet te twisten, maar ik ben er niet zo voor om replica's van het verleden te bouwen."

Omdat een meerderheid van de raad niet met de motie instemde, blijft de bal liggen bij de architect van het Gomarus College en Hûs en Hiem die een welstandsadvies maakt over het ontwerp.