Fries antwoord op Fries bezwaar blijft uit

Publicatie: wo 08 februari 2017 19.00 uur

DE TIKE - Harm Wesseling uit De Tike is uiterst kritisch over de wijze waarop gemeente Smallingerland omgaat met bezwaarschriften in de Friese taal. Hij schreef zijn reactie tegen de komst van zeven woningen in zijn dorp in het Fries op en hoort volgens het gemeentelijk beleid dan ook in de 'Fryske taal' antwoord te kregen. Dit bleef uit.

In de bezwaarnota is de reactie van de gemeente in zijn ogen plichtmatig wel in het 'Frysk' opgeschreven. "Dat komt hiel frjemd op my oer. Krekt al is it moatten, wylst it eins hiel logysk wêze moatten hie", vindt Wesseling.