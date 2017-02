Weerstand tegen zeven woningen in De Tike

Publicatie: wo 08 februari 2017 18.30 uur

DRACHTEN - De komst van twee goedkope twee-onder-één-kap woningen en drie vrijstaande huizen aan de Master de Jongwei in De Tike stuit op weerstand van direct omwonenden. Oebele Kooistra en Harm Wesseling hebben dinsdagavond tijdens een speciale Ronde Tafelbijeenkomst bij de gemeente Smallingerland hun bezwaren kenbaar gemaakt.

Wesseling stelt dat hij zijn woning bewust had gekocht vanwege het vrije uitzicht. "Dat wie ûnbetelber." Hij snapt niet dat juist op deze plek zeven woningen gebouwd worden. Nut en noodzaak ontbreken wat hem betreft. "Eins stean der ek konstant sân wenten te keap yn De Tike." Ook Oebele Kooistra deelt die mening. "Er zijn in ons dorp plekken genoeg. Waarom precies tegenover mij? Wij staan er niet om te springen."

Beide mannen denken dat De Tike meer belang heeft bij woningen in het sociale huursegement. Het dorp zou hier al jaren voor pleiten. "We freegje om Folksweintjes, mar we krije Rolls Royce oanbean", omscrhijft Wesseling. De tegenstanders stellen dat zij niet alleen staan in hun protest. Ook de bewoners van enkele huurwoningen zijn in principe tegen het plan. "Alleen denken zij, omdat ze huren, dat ze geen recht van spreken hebben", weet Kooistra te vertellen.

Initiatiefnemer Wierd Wagenaar wil het oude boerderijtje op de locatie slopen en daar de goedkope starterswoningen en drie vrijstaande woningen realiseren. Volgens hem wordt er met het plan een nieuw segment koophuizen aangeboden in De Tike en is er ook al vraag naar. "Wij gaan er zelf ook wonen. Helaas zijn twee geïnteresseerden uit het dorp afgehaakt omdat het zolang duurt." Dorpsbelang schaart zich in principe achter het plan.

De gemeenteraad debatteert eind februari over het het plan.