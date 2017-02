'Weg Drachtstervaart niet gevaarlijk'

Publicatie: wo 08 februari 2017 18.10 uur

DRACHTEN - De inrichting van het Moleneind langs de Drachtstervaart in Drachten is niet gevaarlijk. Dat stelt wethouder Ron van der Leck van gemeente Smallingerland. "De weg is ook niet onveilig in de beleving van de weggebruiker."

Van der Leck wilde niet ingaan op het incident van 30 januari, waar omstanders een automobilist hadden gered nadat hij met zijn voertuig te water was geraakt. Naar aanleiding van vragen van de ChristenUnie heeft de wethouder navraag gedaan bij de politie. "In drie jaar tijd zijn er vijf incidenten geweest. Naast het recente ongeval had men in drie gevallen de handrem vergeten. Eén keer reed de bestuurder vol gas de vaart in, met een voor ons onbekende reden."

Volgens de wethouder is er bewust gekozen voor een zware brede trottoirband, die op hetzelfde niveau als het wegdek ligt. "Dit vergroot de handelingsruimte voor de bestuurders." Deze band wordt negen keer per jaar geveegd en drie keer geborsteld. Bovendien is het Moleneind een hoofdroute voor de strooiwagens bij gladheid. "Er is geen reden om dit aan te passen. Als je normaal rijdt, is de weg niet gevaarlijk."