Aanpak verlichting Transferium Drachten

Publicatie: wo 08 februari 2017 17.45 uur

DRACHTEN - De verlichting van het Transferium Drachten-Oost, dat op 9 december in gebruik is genomen, laat nog te wensen over. SP Smallingerland stelde er dinsdagavond tijdens de raadsvergadering vragen over. Volgens wethouder Ron van der Leck wordt er aan oplossingen gewerkt.

De SP kreeg signalen van onder andere buschauffeurs dat de verlichting van haltes, zebra- en fietspaden niet op orde was. Dit zou ook het gevoel van onveiligheid in de hand werken. Wethouder Van der Leck was hier van op de hoogte. Op enkele plekken moet de verlichten nog worden aangebracht. Langs het fietspad bijvoorbeeld is de grond tot dusver te nat geweest, maar worden de lampen zo snel mogelijk aangebracht.

Een kabelstoring heeft ook voor problemen gezorgd. ,,Liander is hier mee bezig, maar het probleem blijkt lastig op te sporen”, aldus Van der Leck. De leverancier van de haltevoorzieningen komt zo spoedig mogelijk met een goede oplossing voor de slecht leesbare borden. ,,Het gevoel van onveiligheid kan het geval zijn. We gaan meten wat de lichtsterkte op dit moment is en zullen dit eventueel opschroeven.” De meting vindt in week zeven of acht plaatst.

Ook wordt de fietsenstalling voorzien van bewegingssensors, zodat de verlichting efficiënter wordt gebruikt.