Oversteekplaats otters bij Dokkumer Nieuwe Zijlen

Publicatie: wo 08 februari 2017 14.35 uur

ENGWIERUM - Er komt een veilige oversteekplaats voor otters bij Dokkumer Nieuwe Zijlen. Aan weerszijden van de weg komen rasters. Daardoor kunnen de otters niet meer de weg op komen. De rasters leiden otters naar een loopplank over de deuren van de sluis. Daarmee komt de otter veilig aan de andere kant van de weg. Het werk is uiterlijk mei dit jaar klaar.



Otterknelpunten rondom de Centrale As

De provincie gaat ook aan de slag met otterknelpunten rondom de Centrale As. Bij de Westerdyk ter hoogte van Gytsjerk plaatste It Fryske Gea vorig jaar een tunneltje onder de weg (faunabuis). Er komen nog rasters die otters naar de faunabuis toe leiden. Vanuit de Centrale As wordt hier later nog een grote multifunctionele faunapassage aangelegd, waardoor naast dieren ook schaatsers en kano's de weg kunnen passeren. Bij de N355 (weg tussen de Grootte en Kleine Wielen) worden ook rasters geplaatst.