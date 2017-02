Boete vader en zoon voor mishandelen buurjongen

Publicatie: wo 08 februari 2017 13.40 uur

LEEUWARDEN - Een vader (49) en een zoon (20) uit Oentsjerk moeten elk een boete van 250 euro betalen. De twee moesten woensdag voor politierechter Klaas Bunk verschijnen omdat ze op 19 juli vorig jaar een 16-jarige buurjongen hebben mishandeld. De buurjongen kreeg woorden met de vader omdat diens andere zoon op een braakliggend terreintje met een motor aan het crossen was.

De buurjongen had daar blijkbaar last van en dreigde de politie te bellen als de zoon niet ophield met crossen. Volgens de vader kwam de jongen te dichtbij hem staan en had hij hem alleen maar weggeduwd. De zoon zei ook dat hij de buurjongen slechts een duw had gegeven. De buurjongen had verklaard dat de vader hem met twee handen om de keel had gegrepen. De zoon zou hem een arm om de nek hebben gelegd en hem tegen de grond hebben gesmeten.

De rechter oordeelde dat vader én zoon zich schuldig hebben gemaakt aan mishandeling. Mede op basis van de foto's in het dossier vond Bunk dat bewezen kon worden dat de vader de buurjongen bij de nek heeft gepakt. De politie had foto's gemaakt van rode afdrukken in de nek van het slachtoffer. Daarmee passeerde de rechter de eis van officier van justitie Rigje van der Heide. Zij had voorgesteld om de vader wegens gebrek aan bewijs vrij te spreken.