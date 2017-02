Dievegge loopt op gestolen slippers tegen de lamp

Publicatie: di 07 februari 2017 14.30 uur

LEEUWARDEN - Echt handig was het niet, van de 37-jarige asielzoekster uit Burgumer azc, om met de schoenen aan de voeten die ze had gestolen bij een winkel in Leeuwarden, twee dagen later langs diezelfde winkel te lopen. Een beveiliger herkende de dievegge van de camerabeelden die van de diefstal waren gemaakt en greep de vrouw in de kraag.

Gezeten tegenover de politierechter betuigde ze haar spijt. De rechter had er geen goed woord voor over dat de vrouw in het bijzijn van haar zesjarige dochtertje eind augustus vorig jaar een paar goudkleurige slippers had gestolen in een winkel aan de Wirdumerdijk in Leeuwarden. De uit het Oekraïense Donetsk afkomstige verdachte zei dat ze zich diep schaamde. De vrouw heeft een boete van 223 euro moeten betalen aan de winkel.

Vanwege het lage inkomen van de verdachte eiste officier van justitie Sus Broekstra een voorwaardelijke geldboete van 200 euro. 'Ik vind het vooral belangrijk dat mevrouw als een gewaarschuwd mens door het leven gaat', verduidelijkte de officier. Ook de rechter hield rekening met het minimale inkomen van de vrouw en de door de winkel opgelegde boete: hij vonniste overeenkomstig de eis.