Weer inbraakpogingen in omgeving Dokkum

Publicatie: di 07 februari 2017 11.40 uur

DOKKUM - Behalve de poging tot inbraak bij het busstation aan de Stationsweg in Dokkum zijn de afgelopen dagen meer pogingen gedaan om gebouwen binnen te dringen. Woensdag werd ontdekt dat er ook een poging tot inbraak werd gedaan in het clubgebouw van Showband DoMuKo aan de van Kleffensstraat in Dokkum.

Daarnaast was er sprake van een poging tot inbraak via meerdere ramen en deuren in de kantine yn 'e Bedelte in Hantum. In beide gevallen werd niets meegenomen. De breekijzers of andere gereedschappen die gebruikt werden, zorgden wel voor schade aan de gebouwen.