Stroomstoring aan Haadwei in DamwÃ¢ld

Stroomstoring aan Haadwei in Damwâld

Publicatie: di 07 februari 2017 08.56 uur

DAMWâLD - Nadat bewoners van de Haadwei in Damwâld maandag al zonder internet zaten, werd een klein deel van het dorp dinsdagmorgen wakker zonder elektriciteit. Volgens Liander was de storing sinds 4 uur 's nachts aan de gang. Een monteur was snel ter plaatse om het probleem te verhelpen en rond 10 uur was de storing weer verholpen.

Er werden maar een paar huishoudens door de stroomstoring getroffen. Liander schat dat het er minder dan 25 klanten zijn. Onder hen was Kooistra Wonen en Slapen die de dag moest beginnen zonder elektrische deuren en verlichting.