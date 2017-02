Offerte reparatie brug Jistrum ligt op tafel

Publicatie: ma 06 februari 2017 20.45 uur

JISTRUM - Rijkswaterstaat is deze week bezig om de offerte van de aannemer te bespreken. Nadat onderzocht was, wat precies de problemen met de brug waren, kon de aannemer een offerte indienen. Deze is vrijdag binnengekomen.

"De offerte en het plan toetsen wij nu juridisch en kostentechnisch. Heel concreet hebben we nu dus nog geen informatie over start van het werk of de duur daarvan." zo laat Wendy Batist van Rijkswaterstaat weten. Zodra er meer concrete informatie bekend is, zullen de direct betrokkenen en media worden geïnformeerd.

De brug van Skûlenboarch werd dinsdag 17 januari 2017 door een vrachtschip geramd. De brug raakte daardoor flink beschadigd waardoor deze niet meer gebruikt kan worden. Sindsdien staat de brug open zodat de scheepvaart door kan varen. Bewoners van Jistrum en Eastermar kunnen niet meer gebruik maken van de brug.