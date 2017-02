Gestolen VW Golf teruggevonden in Arnhem

Publicatie: ma 06 februari 2017 20.07 uur

DRACHTEN - De VW Golf die vorige week vanaf de Boorn in Drachten werd gestolen is terecht. Hij is zondagmiddag teruggevonden in Arnhem.

De politie heeft de eigenaar ingelicht en kon verder - in verband met het onderzoek - hem niet meer dan dat vertellen. De auto zou in goede staat zijn. Het is nog onduidelijk wanneer de eigenaar zijn auto weer terugkrijgt.