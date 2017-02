Auto's in botsing op Betonwei in Harkema

Publicatie: ma 06 februari 2017 18.45 uur

HARKEMA - Twee auto's zijn maandag rond 17.30 uur met elkaar in botsing gekomen op de Betonwei in Harkema. De bestuurder van de Nissan reed vanaf de Nijewei de Betonwei op (richting Drogeham) en zag de bestelbus over het hoofd (die eveneens richting Drogeham reed). De bestuurder van de bestelbus kon de Nissan niet meer ontwijken en een aanrijding was het gevolg.

De politie is ter plaatse gekomen om de aanrijding af te handelen. De Betonwei is korte tijd gestremd geweest voor het doorgaande verkeer richting Drogeham. Omstanders hebben het verkeer korte tijd omgeleid via de parallelweg.

