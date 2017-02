'Taxichauffeur te snel weg na aanrijden meisje'

Publicatie: ma 06 februari 2017 18.30 uur

LEEUWARDEN - Een 49-jarige taxichauffeur van Schiermonnikoog is maandag wegens doorrijden na een ongeval door politierechter Bauke Jansen veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 250 euro. Officier van justitie Sus Broekstra had een voorwaardelijke werkstraf van 20 uur geëist.

Op 6 mei vorig jaar - Hemelvaartsdag - had de verdachte in de Paaslandstraat op Schiermonnikoog met zijn taxibus een meisje aangereden dat met een tandem aan de hand liep. Het meisje werd geraakt door de rechter buitenspiegel van de bus en kwam ten val. De chauffeur zei dat hij de bus even verderop had geparkeerd en toen was teruggelopen om te kijken hoe het met het meisje was. Hij had ongeveer een minuut bij haar gezeten en was daarna doorgereden. "Ik heb haar gerustgesteld", zei de man. Hij had echter verzuimd om zijn persoonsgegevens te geven.

Dat besefte de taxichauffeur achteraf ook. "Ik ben zo stom geweest om niet even mijn kaartje achter te laten". Behalve dat ze erg geschrokken was, had het meisje opgerekte enkelbanden opgelopen en wat blauwe plekken en schaafwonden. Volgens haar vader zouden de bandensporen op haar schoenen hebben gestaan, maar daar geloofde de verdachte niets van.

Dan had het letsel veel ernstiger moeten zijn, redeneerde hij. "Ik ben echt niet over haar heen gereden", zei hij stellig. Officier van justitie Sus Broekstra verweet de taxichauffeur dat hij niet genoeg tijd had genomen om te kijken hoe zwaar het letsel was. Bovendien had de man zijn gegevens achter moeten laten. "U hebt niet de goede keuze gemaakt", stelde rechter Jansen.

De rechter vond wel dat er gesproken kon worden van 'een ongelukkige samenloop van omstandigheden'. Een voorwaardelijke werkstraf, zoals de officier had geëist vond Jansen 'te gortig'. De voorwaardelijke geldboete (met een proeftijd van twee jaar) moest de verdachte beschouwen als 'een signaal'. "Voor als het in de proeftijd weer fout mocht gaan", aldus de rechter.