Drie woninginbraken in Burgum

Publicatie: ma 06 februari 2017 15.59 uur

BURGUM - In drie verschillende straten in Burgum is afgelopen weekeinde ingebroken. De inbraken vonden plaats aan de Dokter B. Hornstrasingel, Hillamaweg en de Van der Ploegstrjitte. De inbraken vonden volgens de politie plaats tussen vrijdag en zondag.