150 uur werkstraf voor partij illegaal vuurwerk

Publicatie: ma 06 februari 2017 15.51 uur

LEEUWARDEN - Een 19-jarige inwoner van Oudega (Sm.) is wegens het bezit van een partij illegaal vuurwerk door rechter Klaas Bunk veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. De Oudegaaster had in oktober 2015 een doos met zogeheten Cobra's bij een vriend uit Drachten op zolder gestald.

De Oudegaaster zei tegen de politie dat hij het vuurwerk voor zichzelf en voor de handel had aangeschaft. Destijds bij de politie en ook toen hij maandag tegenover de rechter zat, wilde hij geen namen noemen van degenen waar hij de Cobra's van had gekocht.

'Ik ben bang dat ik dan een probleem heb', aldus de verdachte. De vriend waar hij het vuurwerk had gestald is eerder al veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand.