Rechter: opgezette eekhoorn terug naar eigenaar

Publicatie: ma 06 februari 2017 13.00 uur

LEEUWARDEN - De regels rond het verhandelen van opgezette dieren zijn streng in Nederland. Zo moet elk dier dat opgezet is een zogeheten preparateurskenmerk –een soort keurmerk- hebben, anders is de eigenaar of verkoper illegaal bezig. Economische politierechter Klaas Bunk vatte het als volgt samen: 'In het economische verkeer mag niets, tenzij je een vergunning of ontheffing hebt'.

Een 61-jarige inwoner van De Westereen ondervond aan den lijve hoe streng de regels zijn. Hij moest zich maandag bij de economische politierechter melden omdat hij in geprepareerde dieren had gehandeld die niet het vereiste kenmerk hadden. Het verzamelen en verkopen van opgezette dieren was een soort uit de hand gelopen hobby voor de Westereender.

Hij handelt in antieke kasten en koopt of ruilt opgezette dieren. De geprepareerde beesten, steenmarters, boommarters, bunzingen, meerkoeten en nog veertien andere vogelsoorten, waren vooral afkomstig uit Noord-Duitsland. Hij zette ze te koop op Marktplaats. 'Ik dacht dat het mocht', zei de man tegen rechter Bunk. Pas toen de politie voor de deur stond om de dieren in beslag te nemen, is hij uit gaan zoeken hoe de regelgeving in elkaar zit.

En dat is best ingewikkeld, gaf de rechter toe. Officier van justitie Siebren Buist typeerde de Westereender als 'een goedwillende burger'. 'Verdachte is niet een kwaadwillende man', aldus Buist. Maar de man had wel behoorlijk grote aantallen opgezette dieren verhandeld. Buist eiste een boete van 1000 euro plus hetzelfde bedrag voorwaardelijk.

'Dat is behoorlijk pittig', reageerde de verdachte. De rechter maakte er 1000 euro voorwaardelijk van, met een -extra korte- proeftijd van een jaar. Er was nog een kleine meevaller: in januari besliste het gerechtshof dat de rode eekhoorn niet onder de regelgeving valt. De Westereender krijgt dus zijn rode eekhoorns terug. De andere opgezette beesten krijgen een andere bestemming.