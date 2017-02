Kobus Wilkens vierde zijn 100e verjaardag

Publicatie: ma 06 februari 2017 12.57 uur

HURDEGARYP - Zaterdag vierde Kobus (Jacobus) Wilkens zijn 100ste verjaardag in Bennema State in Hurdegaryp. Loco-burgemeester Geerling Schippers bracht de jarige een bezoek. Hij bracht hem namens het voltallige gemeentebestuur de felicitaties over. Dat ging vergezeld van een mooi bloemstuk.



Kobus Wilkens is geboren op 4 februari 1917 in De Tike. Kobus is in zijn werkzame leven altijd agrariër geweest. Eerst acht jaar in Oudega. Later, toen ze de 'Tsjerkepleats' van zijn ouders over konden nemen, in De Tike. Tot 1973 was hij actief. Omdat geen van de kinderen het boeren wilde voortzetten, werd de boerderij verkocht. Vervolgens bouwden ze een nieuwe bungalow in De Tike. In 1977 verhuisde het echtpaar naar Burgum en gingen ze wonen in een bejaardenwoning aan de Yp. Sinds 2010 woont Kobus Wilkens in Bennema State.



Huwelijk

Kobus Wilkens trouwde op 6 april 1944 met Anna de Jong. Het echtpaar is 71 jaar getrouwd geweest. Anna de Jong overleed op 9 juni 2015.



Gezin

Kobus en Anna kregen 3 kinderen: Jantsje, Lambertus en Hendrik. Kobus is de trotse pake en oerpake van 5 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen.