Grote telefoonstoring bij Kabelnoord

Publicatie: ma 06 februari 2017 10.08 uur

DOKKUM - Door een kabelbreuk in het gebied van Kabelnoord was maandaochtend en een deel van de middag geen telefonie mogelijk. Door een breuk in de aanvoer van het signaal hadden 5000 huishoudens en klanten van Kabelnoord in Damwâld en omliggende dorpen helemaal geen signaal. Omstreeks 13.30 uur was de storing weer verholpen. Klanten die nog steeds problemen ondervinden wordt verzocht om hun modem te resetten.

Het betrof volgens de kabelaar een ernstige glasvezelschade door graafwerkzaamheden van een externe partij. Aanvankelijk werd er vanuit gegaan dat de storing pas 's avonds hersteld zou zijn, maar dit bleek een stuk eerder gelukt dan gedacht.