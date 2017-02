Grote storing met telefonie bij Kabelnoord

Publicatie: ma 06 februari 2017 10.08 uur

DOKKUM - Door een kabelbreuk in het gebied van Kabelnoord was maandaochtend en een deel van de middag geen telefonie mogelijk. Omstreeks 13.30 uur was de telefoniestoring weer verholpen. Klanten die nog steeds problemen ondervinden wordt verzocht om hun modem te resetten.

Door een breuk in de aanvoer van het signaal hebben daarnaast 5000 huishoudens en klanten van Kabelnoord in Damwâld en omliggende dorpen helemaal geen signaal. Het betrof volgens de kabelaar een ernstige glasvezelschade door graafwerkzaamheden van een externe partij. Deze storing is werd aan het einde van de middag opgelost.