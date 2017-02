Inbraak bij busstation in Dokkum

Publicatie: ma 06 februari 2017 09.55 uur

DOKKUM - In de nacht van zondag op maandag is er ingebroken in het busstation aan de Stasjonswei in Dokkum. De inbraak vond plaats tussen 1.00 uur en 1.30 uur. Een ruit werd vernield om binnen te komen.

De politie weet nog niet of er ook daadwerkelijk iets is gestolen.