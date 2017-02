Twee fietsen gestolen vanaf de Hunze in Drachten

Publicatie: zo 05 februari 2017 18.11 uur

DRACHTEN - Twee fietsen zijn in de nacht van zaterdag op zondag buitgemaakt aan de Hunze in Drachten. De fietsen stonden in een schuurtje dat opengebroken werd.

De inbraak vond volgens de politie plaats tussen zaterdag 16.30 uur en zondagochtend 9.00 uur. De gedupeerde eigenaar heeft aangifte bij de politie gedaan.