Kunstgebitten achtergelaten in Drachtster winkels

Publicatie: zo 05 februari 2017 18.00 uur

DRACHTEN - In diverse winkels in Drachten is in de afgelopen dagen een kunstgebit achtergelaten. Het nieuws kwam aan het rollen toen Xenos Drachten vrijdag een bericht op Facebook plaatste. In het bericht stond: "Wij zijn op zoek naar de eigenaar van dit gebitje..."

Bij de Xenos wisten ze te melden dat er ook bij de H&M en Kwantum een soortgelijk kunstgebit was gevonden. Ook bij de C&A in Drachten hebben klanten vorige week zaterdag een kunstgebit in een handtas gevonden. Omdat het kunstgebit er ongebruikt en als nieuw uitziet, is de kans groot dat dat het gaat om een grap, aankondiging van een evenement of kunstproject.