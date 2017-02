Box of Choclates wint Lytske Waldpop

Publicatie: zo 05 februari 2017 16.59 uur

BURGUM - Box of Choclates is zaterdagavond de grote winnaar geworden van Lytske Wâldpop 2017. In de Pleats te Burgum wist de band uit Akkrum het meest aantal stemmen binnen te halen. Hiermee heeft de band een plaats veroverd op het Wâldpopfestival op 25 mei 2017

Naast Box of Choclates traden er de volgende bands op: Gisomon, Tryexnix, One More, Ninelives en Black Velvet. Elke band wist het publiek met haar eigen muziekstijl te vermaken.

Later meer foto's