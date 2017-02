Auto rijdt betonblok omver in Burgum

Publicatie: zo 05 februari 2017 15.44 uur

BURGUM - Een auto met Duits kenteken heeft in de nacht van zaterdag op zondag een betonblok omver gereden op de Markt in Burgum. De vermoedelijke dronken automobilist wist op tijd weg te komen en was verdwenen toen de politie arriveerde.