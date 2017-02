Automobiliste van de A7 gereden bij Drachten

Publicatie: zo 05 februari 2017 14.03 uur

DRACHTEN - Een automobiliste is zaterdag rond 11.50 uur van de weg snelweg A7 'gedrukt' door een auto waarin drie dames van rond de 20 jaar oud zaten. De automobiliste werd afgesneden en moest uitwijken via de vluchtstrook. Ze belandde uiteindelijk in de berm en kwam daar vast te zitten met haar voertuig.

De politie roept getuigen of de inzittende van de betrokken auto op om zich te melden. Het zou gaan om een blauw/grijze vermoedelijke Nissan. Het voertuig met deze drie dames is doorgereden. Een omstander die stopte en probeerde de vrouw te helpen kwam eveneens vast te zitten.