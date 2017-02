Auto vol rook door oververhitte kachel

Publicatie: zo 05 februari 2017 13.05 uur

URETERP - Aan de Verbindingsweg in Ureterp is zondag rond 11.30 uur een auto deels in brand gevlogen. Door een oververhitte kachel kwam het voertuig vol rook te staan en de bestuurder besloot de brandweer te bellen.

De brandweer van Ureterp heeft de accu losgemaakt en een smeulend matje uit de wagen gehaald. Berger Tolman is later ter plaatse gekomen om de auto weg te slepen.

