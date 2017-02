Tweemaal rijbewijs kwijt op Centrale As

Publicatie: zo 05 februari 2017 11.48 uur

FEANWâLDEN - Op de Centrale As tussen Burgum en Dokkum zijn zaterdag twee automobilisten uit de bon geslingerd omdat ze veel te hard reden. De politie deed een lasergun-controle tijdens een motorsurveillance.

Een 38-jarige automobilist uit de gemeente Achtkarspelen reed 150 km/u. Dit is precies 50 km/u sneller dan de maximumsnelheid van 100 km/u op de autoweg. Ook de snelheid van een 27-jarige inwoner van Leeuwarden was te hoog. Hij reed met een snelheid van 174 km/u over de as. Beide snelheden waren al gecorrigeerd en beide bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren. Tevens is er proces-verbaal opgemaakt.

Een 20-jarige Dokkumer reed met 125 km/u al een stuk langzamer maar werd ook door de politie staande gehouden. Hij kan de overtreding afkopen met een boete. Verder mocht hij zijn rijbewijs houden omdat hij minder dan 50 km/u te hard reed.