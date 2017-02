Dronken DamwÃ¢ldster verlaat politiebureau in auto

Dronken Damwâldster verlaat politiebureau in auto

Publicatie: zo 05 februari 2017 11.40 uur

DOKKUM - Een 54-jarige man uit Damwâld ging zaterdagavond verhaal halen op het politiebureau in Dokkum. Het betrof een zaak waarover hij met de politie wilde praten en wilde een gesprek met de politie. De agenten roken gelijk dat de man alcohol had genuttigd maar ze hadden hem verder niet zien rijden.

Na het verlaten van het bureau was de man nog gewaarschuwd niet te gaan rijden. Hij had gezegd dat hij een taxi zou nemen. Na enige tijd wachten, besloot de man toch weg te rijden in zijn auto die op het parkeerterrein voor het bureau stond.

Een agent in het politiebureau zag dit en waarschuwde zijn collega's. De dronken Damwâldster is daarop weer aangehouden. Hij is meegenomen naar het bureau voor een ademanalyse. Het resultaat daarvan was 790 ug/l.