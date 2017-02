Dronken Dokkumer rijdt tegen schrikhek

Publicatie: zo 05 februari 2017 11.34 uur

DOKKUM - Een dronken 26-jarige automobilist uit Dokkum is zaterdagochtend door de politie aangehouden omdat hij een aanrijding had veroorzaakt op de Dongeradyk in zijn woonplaats.

De man was tegen een schrikhek gereden en agenten ontdekten dat de man te diep in het glaasje had gekeken. De bestuurder werd meegenomen naar het bureau voor een ademanalyse. Het resultaat daarvan was 710 Ug/l. Het rijbewijs van de Dokkumer werd ingevorderd.