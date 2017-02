Barre Bolwerken Fun Run Dokkum

Publicatie: za 04 februari 2017 17.35 uur

DOKKUM - Zaterdagmiddag is in Dokkum de eerste Barre Bolwerken Fun Run gehouden. Om 13.00 deden vier kinderen mee aan het atletiekparcours van 1609 meter rond de Bolwerken in Dokkum. De kinderen moesten naast het hardlopen ook hordenlopen, een sprintparcours afleggen en vijf rondjes rond de molen lopen.

Later in de middag deden zo'n dertig mensen mee aan de hardlooprun van vijf kilometer. Zij liepen twee rondjes rond de Bolwerken. Rudy van der Woude kwam daarbij als eerste over de finish, gevolgd door Jan Albert Noordstra en Bauke Groen.

De Barre Bolwerken Fun Run werd door stichting stadsfeesten Dokkum georganiseerd en is onderdeel van het Waanzinnig Winter Weekend.

FOTONIEUWS