Automobiliste ramt hek en kantelt met auto

Publicatie: za 04 februari 2017 13.10 uur

TWIJZELERHEIDE - Een automobiliste is zaterdag rond het middaguur lichtgewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Bielzen in Twijzelerheide. De vrouw uit Twijzelerheide reed door een hek heen, raakte een lantaarnpaal en kwam vervolgens met haar voertuig op de zij tot stilstand.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. De vrouw is onderzocht maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Ze kwam met de schrik vrij. De brandweer is ook gealarmeerd om de vrouw uit het voertuig te redden maar ze hoefden niet meer in actie te komen. Ze was er al uit voordat de brandweerploeg ter plaatse kwam.

